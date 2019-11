DZOH na strafschoppen onderuit tegen Hoofdklasser Alcides

DZOH dat uitkomt in de 2e klasse J kon goed meekomen met de zondag-hoofdklasser Alcides. Voor rust ging het gelijk op, al kwam Alcides wel op een 1-0 voorsprong. Na de pauze bleef DZOH zijn eigen spel spelen en kwamen zij terug op gelijke hoogte. DZOH trainer Bert Doldersum was content met het spel: “Misschien hadden we het wel verdiend om te winnen. In de eerste helft was Alcides misschien iets sterker maar de tweede helft bleven we vol vooruit spelen en waren we minstens gelijkwaardig. Een fantastische goal zorgde voor de 1-1.’’Alcides dat momenteel vijftiende staat in de competitie ondervond de nodige moeite met DZOH. Toch was assistent-trainer van Alcides Dennis Meadows niet ontevreden: "We zijn natuurlijk nog zoekende dit seizoen. Daar hebben we het deze week over gehad. Het veldspel en de opbouw kwam er aardig uit. DZOH maakte er de tweede helft een fysieke wedstrijd van en speelde wat meer de lange bal. Hierdoor kregen we nog kansen tegen en dit moet wel beter.''Door de gelijke stand kwam het aan op het nemen van penalty’s. De eerste strafschop werd gemist door DZOH. Daarna schoten zowel DZOH als de ploeg uit Meppel alles raak waardoor het team van Bert Doldersum uitgeschakeld werd: “De strafschoppen moeten net goed vallen. De eerste ging mis en Alcides maakte geen fout. Helaas zijn we uitgeschakeld maar we hebben ons goed kunnen meten met deze ploeg. Na afloop kwam Wilko Niemer (trainer Alcides) nog even in de kleedkamer en gaf de jongens een groot compliment. We hebben goed gespeeld.’’ Dennis Meadows bedankte de keeper van Alcides: "We weten dat het stoppen van penalty's een specialiteit is van onze keeper. Hij pakt altijd wel een of twee ballen en als we zelf dan alles scoren weet je dat het goed komt."In de competitie neemt DZOH het de eerstvolgende wedstrijd op tegen Gorecht. Alcides speelt thuis tegen Be Quick 1887.