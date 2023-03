'Geen ruimte' of 'boeren naar de mond praten': wolf is splijtzwam in verkiezingsdebat

Henk Jumelet (CDA), als gedeputeerde verantwoordelijk voor het wolvenbeleid in Drenthe, beet in het debat ook fel van zich af. Hij kreeg naar eigen zeggen lang het idee voorgeschoteld dat de overlast door de wolf wel af zou nemen, maar deze deskundigen zetten hem op het verkeerde been. "Drenthe is te klein. We dachten dat het goed zou gaan, maar dat is niet zo. Er ontstaat heel veel schade, dag in dag uit." De christendemocraat vreest dat het aantal wolvenroedels explosief blijft groeien, waarmee de situatie volgens hem nog onhoudbaarder wordt.