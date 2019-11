Verlies Hurry-Up in Europees heenduel

Ronald Suelmann gaf Hurry-Up in de openingsfase vleugels. Met vijf treffers voor rust was de aanvoerder nauwelijks af te stoppen. Ook doelman Sven Hemmes maakte indruk tegen de professionals uit Zweden. De 9-6 van Tim Remer vanaf de middellijn was wonderschoon.Nog voor rust kwam Alingsas HK, de koploper in eigen land, terug. Rechteropbouwer Andreas Lang tekende voor de gelijkmaker van de gasten.In de tweede helft kon Hurry-Up tot 15-15 mee. Na veertig minuten was de koek op. Spelers als Petar Puljic en José Rolo zakten in de hal van buurman E&O door het ijs. In de omschakeling deed Alingsas HK Hurry-Up via onder meer Samuel Lindberg veel pijn.Toen het verschil voor het eerst tien was (20-30) gunde trainer/coach Joop Fiege Boris Tot en Harm Meijer speeltijd in Europa. Bij 21-32 klonk het eindsignaal, waardoor de return - over zeven dagen in Zweden - een formaliteit lijkt.Tussendoor komt Hurry-Up in actie in de BENE-League. Op dinsdagavond komt Tongeren uit België op bezoek in Zwartemeer.