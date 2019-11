Wordt NS Publieksprijs eerste prijs ooit voor opgebloeide Lévi Weemoedt?

Stemmen kan nog tot woensdagavond via de website van de NS Publieksprijs.

Voor het eerst dingt een dichtbundel mee om de NS Publieksprijs.is een bloemlezing met zeventig gedichten van de hand van de Asser dichter. Schrijver en columnist Özcan Akyol stelde die samen ter ere van de zeventigste verjaardag van Lévi Weemoedt. "Ik heb geluk gehad dat 'Öz' de bloemlezer is. Hij was altijd fan van mij en heeft zeventig gedichten gekozen. Dat heeft hij goed gedaan."Zo goed zelf dat er al ruim 90.000 exemplaren van het boek werden verkocht en de bundel genomineerd werd voor de publieksprijs. Woensdag wordt in de uitzending van De Wereld Draait Door tussen 19.00 en 20.00 uur de winnaar bekend gemaakt. Maakt Weemoedt kans? "Ik zou er niet vanuit gaan, maar het is een mogelijkheid", zegt hij in Cassata. Weemoedt neemt het op tegen onder andere Ilja Pfeiffer en Peter Buwalda. Zelf verwacht hij dat Rinkeldekinkel van de inmiddels overleden Martine Bijl wint. "Van de dood win je moeilijk, ga maar eens naar het kerkhof", zegt hij op zijn Weemoedts. "Maar ik zou het haar ook erg gunnen."Weemoedt leefde de afgelopen jaren als kluizenaar, tegen de armoedegrens aan. Inmiddels is hij zo druk met lezingen en optredens dat dat nog nauwelijks voorstelbaar is. "Ik heb gisteren voor het eerst in tijden weer in het Asserbos gelopen. Dan ben ik weer een beetje gelukkig."Met zijn nieuwe bundelbestormt hij opnieuw de boeken top 60. Ookis de lijst weer binnengeslopen. Woensdag kan de kroon op het werk worden gezet als hij de NS publieksprijs wint. "Als ik zou winnen zou ik vragen of een gedicht van mij op alle stations komt te hangen. Dat gaat zo: 'Wie dagelijks op het station moet zijn, zou steeds minder hopen dat iets loopt als een trein.' Dat zou wel echt zelfspot zijn."Maar een prijzenpakker is Weemoedt tot nog toe niet gebleken in zijn carrière. "Ik heb ooit een balpen gekregen van de Bond tegen vloeken. Ik had een lelijk woord gezet in een van mijn versjes. Het was een bordeauxrode, waarop staat 'Men uw pen'. Ik vond dat toch een soort prijs, en heb er een gedichtje van gemaakt."