Drenthe Toen-podcast: de twee fotografen van Kamp Westerbork

"Kampcommandant Gemmeker was zelf ook een verwoed amateurfotograaf en zag natuurlijk de kwaliteiten van Breslauer. Eigenlijk is er tussen die twee ook het een en ander ontstaan, een soort rare, verkapte, vriendschap. Met als gemeenschappelijke deler de liefde voor de fotografie. Breslauer is daar gewoon fotograaf geweest. Zo maakte hij op een dag bijna 1300 pasfoto's van de mensen in het kamp. Dat is echt heel veel. Ik heb ook de foto's gezien die hij van Gemmeker en diens vriendin heeft gemaakt, nog in hun tijdelijke onderkomen in Assen. En ik kwam er achter wat voor apparatuur hij gebruikte. De Duitsers hadden natuurlijk de beste apparatuur en de mooiste spullen. Er was helemaal niks van bekend, tot ik ontdekte dat het oude Leica's moeten zijn geweest. In het Drents archief liggen wel duizenden inkoopbonnen. Daaruit blijkt waar de fotomaterialen gekocht zijn. Ze hadden de boel goed op orde. Er werden passe-partoutpapier en andere dingen besteld in Assen en bij fotobedrijven in Utrecht en Amsterdam."