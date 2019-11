Bekerafgang HZVV tegen tweedeklasser Emmeloord

Met nagenoeg dezelfde elf als in de competitie tegen DETO begon HZVV aan de bekerwedstrijd. Emmeloord zakte in en verdedigde goed. Volgens HZVV-trainer Gert van Duinen was HZVV niet bij machte om de verdediging stuk te spelen: “Je weet dat ze compact gaan spelen en met hand en tand gaan verdedigen. Dan moet je aan de bal erg goed zijn en dat waren wij vandaag niet. De eerste helft kregen wij nog wel genoeg kansen maar ook zij werden gevaarlijk uit de omschakeling. Dit deden zij erg goed met snelle mensen voorop.”Beide teams gingen rusten met een 0-0 stand. Emmeloord bleef bij hetzelfde plan en bleef gevaarlijk in de tegenaanval. Van Duinen vond echter dat HZVV het de tweede helft beter onder controle had: “We haalden beter de counter eruit. Tot het moment dat een speler van ons de bal iets te kort terug speelde. Onze keeper schoot vervolgens de bal bij een middenvelder van Emmeloord in de voeten die hem vervolgens over de doelman heen erin schoot. We moesten hierna meer risico nemen. Complimenten aan Emmeloord hoe zij dit uitspeelden. Het is lastig om er doorheen te komen. Je ziet dit vaak gebeuren. Ook Staphorst (verlies tegen Noordscheschut) en Urk (kwam op achterstand tegen De Weide) hebben het lastig tegen op papier mindere tegenstanders.’’Door de vroege uitschakeling kan de blik weer vol op de competitie. Volgens Van Duinen is handhaving in de hoofdklasse het voornaamste doel: “We willen in de hoofdklasse blijven dus wat dat betreft kijken we vooruit. Maar we mogen ons dit wel aanrekenen. Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Er heerst nu wel even schaamte en teleurstelling.’’Volgende week krijgt HZVV hekkensluiten Buitenpost op bezoek.