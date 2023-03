Drenthe Kiest: Emmer raadslid wandelt 50 kilometer en bezoekt Drentse stembureaus

Pontje in Wezuperbrug

En ook in Wezuperbrug wordt er alles aan gedaan om mensen naar de stembus te krijgen. Daar kun je met behulp van een pontje het Oranjekanaal over en zo naar het stembureau komen. Rindert Jansen kwam op het creatieve idee omdat de brug over het kanaal er tijdelijk uitligt vanwege werkzaamheden. Op deze manier kunnen dorpsbewoners alsnog aan de andere kant van het kanaal komen en hoeven ze niet om te rijden.

"Dat omrijden is toch een stukkie van 8 kilometer. Je moet dan helemaal via Schoonoord, en dat is best wel een stukkie voor ons", vertelt Jansen. Hij kocht het vlot op Marktplaats en bouwde het om tot pontje. Het pontje ligt er nu zo'n twee weken en wordt volop gebruikt.

"Ik heb het pontje niet speciaal voor de verkiezingen gemaakt, maar het ligt er toch dus mensen mogen er gebruik van maken. Het is in het begin een beetje onwennig, want je moet je gewicht zien te verdelen, maar als je die balans eenmaal hebt gevonden dan is het ontzettend handig", zegt Jansen.

Wel benadrukt hij dat mensen er voorzichtig mee om moeten gaan. "Het is de bedoeling dat het bouwwerk nog een maand of vier meegaat, want dan zijn de werkzaamheden aan het kanaal voorbij."