DOS’46 verspeelt zege in slotseconde: dubieuze gelijkmaker

Door het gelijke spel komt de ploeg uit Nijeveen op drie punten. Blauw-Wit pakt het eerste punt en staat vijfde.Het was een spannende wedstrijd in Amsterdam. Het ging gelijk op al kwam DOS’46 wel telkens op voorsprong. De korfballers wisten de voorsprong niet uit te bouwen waardoor het tot het eind spannend bleef. In de laatste minuut maakte Harjan Visscher de 26-27 en leek de wedstrijd beslist. Toch ging het in de ‘dying seconds’ nog mis voor DOS’46.Trainer Pascal Zegwaard vertelt over deze wonderbaarlijke laatste minuut: “We waren nog in de euforie van de treffer van Harjan Visscher. Met nog 2,2 seconden op het bord mocht Blauw-Wit nog uitnemen. Volgens de scheidsrechter werd er gescoord in de zoemer maar dat betwijfel ik. Er was zelfs discussie tussen de jurytafel en de scheidsrechters. De één zegt dat de tijd weer gaat lopen als de bal gevangen wordt en de ander zegt als er gefloten wordt. Dit helpt niet om duidelijkheid te krijgen. Ik zoek nu nog uit hoe het precies zit en of we er nog iets mee kunnen, maar ik verwacht het niet."Ondanks dit opmerkelijke moment zoekt de trainer het ook bij het eigen team: “Als trainer zeg ik dat we het eerder hadden moeten afmaken. We laten Blauw-Wit toch nog naar binnen gaan waardoor wij ze de mogelijkheid geven om te schieten. Voor het publiek was het wel een vermakelijke wedstrijd. Blauw-Wit haalde alles uit de kast. Ik vind wel als we bovenin mee willen draaien moeten we dit soort wedstrijden winnen. Volgende week komt TOP op bezoek. Ik zag net beelden dat zij het vandaag ook lastig hadden ondanks dat ik ze titelfavoriet vind. Het zit dicht bij elkaar dus we hebben tegen iedereen een kans.’’In de volgende wedstrijd neemt DOS’46 het in eigen huis dus op tegen TOP/ SolarCompleet.