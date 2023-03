200 opzichtertjes namen alvast een kijkje in het nieuwe kindcentrum van Emmer-Compascuum

"Dit is toch geweldig. Een paar honderd van die kleine opzichtertjes hier. Dat is eens wat anders dan de volwassen kinderen die hier dagelijks werken", grapt uitvoerder Peter Knol. "Dit is hartstikke leuk."

Naar de oplevering wordt reikhalzend uitgekeken, want de bouw van het kindcentrum liep al vertraging op. Mede door de oorlog in Oekraïne waren er leveringsproblemen. "We kijken er enorm naar uit", zegt leerkracht Berdien Steenbergen van OBS De Meent. "We wachten er al een tijdje op. En ik zie het al helemaal voor me om hier naartoe te gaan. De kinderen zijn ook heel erg enthousiast."

Vier scholen onder een dak

Vier scholen onder één dak, dat komt niet vaak voor. Ad-Jan van Larsdonk, directeur van basisschool De Hoeksteen, heeft er alle vertrouwen in dat dat goedkomt: "De openbare scholen zijn al gefuseerd en het christelijk onderwijs gaat ook samenwerken. We maken gezamenlijk gebruik van het speelplein rondom de school. De kinderen wonen al samen in één dorp, dus die saamhorigheid is er al. Ik zie hier alleen maar kansen voor de jeugd."

Tijdscapsule