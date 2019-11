Kwispelende en dansende honden bij NK Dog Dance in Schoonebeek

Eind jaren negentig begon Ina Schonewille al met haar toenmalige hond aan Dog Dance. Volgens de organisatie is het een routine 'waarbij de handler en de hond een samenwerking laten zien'. Het is een choreografie op muziek 'waarbij je je heerlijk kunt laten gaan'.Schonewille doet zelf ook mee aan het NK, met haar Duitse herder Devil. Uit de omgeving van Schoonebeek is er verder maar één andere deelnemer en die laat op zich wachten. De overige deelnemers komen tot uit Zeeland naar Schoonebeek toe.Dat er niet meer deelnemers van dichtbij zijn, weet Marjan van Elst uit Huizen goed te verklaren: "Het is een heel kleine sport, helaas. Mensen schamen zich er een beetje voor."Marjan van Elst doet met haar bordercollie Herman een tango. Herman is helemaal zichzelf, maar Marjan heeft zich omgekleed en betreed in een glinsterend wit overhemd, bretels en een roos in haar mond de ring. "De bedoeling is dat je een beetje dezelfde kleding hebt als de muziek waarop je danst."Veel meer dan twintig deelnemers zijn er niet. Ina Schonewille zou graag zien dat meer hondenbezitters over de drempel komen. "Het is onwetendheid. Mensen zeggen ook dat het oubollig is, maar het is juist topsport."De honden zelf ondergaan het dansje op muziek geconcentreerd. Tientallen commando's kennen ze. Tot wel tachtig toe zegt Ina. Ze cirkelen om hun baasje heen, draaien om hun eigen as, lopen op achterpoten, huppen tussen benen en armen door als ze al niet achteruit lopen. En als beloning is er natuurlijk een brokje van het een of ander.Op een lange tafel liggen de prijzen. Een sjerp is er voor de winnaars in de twee categorieën Heelwork en Freedance. En de hond die dat met zijn baasje voor elkaar krijgt, wacht een grote worst.