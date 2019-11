Tuindorp-Zuid Hoogeveen viert zeventigste verjaardag

"Het is een volksbuurt", zegt Marco Blokzijl, voorzitter van de buurtvereniging over Tuindorp. "Het is ons-kent-ons. Als we elkaar zien, blijven we even staan om een praatje te maken."Met diverse activiteiten staat de buurt stil stilgestaan bij het jubileum. Zo was er gistermiddag in het buurtgebouw een receptie en stond er 's avonds een borrel klaar voor alle vrijwilligers van de buurtvereniging.