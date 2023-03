Droom komt uit: telescoop onderweg van Dwingeloo naar Roden

Volgens Verkaik was de telescoop, met een spiegel van 60 centimeter doorsnee, lange tijd de 'grootste kijker van Nederland'. "Internationaal gezien is het een telescoopje van niks, maar daar ga ik niet meer over wedijveren. Voor Nederlandse begrippen was dit iets fantastisch."

Het is nog maar zeer de vraag of de telescoop het nog daadwerkelijk doet. "Toen we anderhalf jaar geleden de telescoop bekeken, zijn we best geschrokken", zegt Verkaik. "We zagen veel roest. Bovendien is het een telescoop uit de jaren vijftig met technologie uit de jaren vijftig. Als hij het nog doet, is het een klein wonder."