Geen punten voor raceteam Waninge bij seizoensafsluiter in Valencia

Bendsneyder kende een redelijk weekend maar maakte vanaf zijn 22e startplaats weinig progressie. Hij verloor zelfs een paar plaatsen en kon op het krappe circuit van Valencia ook maar weinig plaatsen goed maken. De Italiaan Tommaso Marcon maakte dit weekend zijn debuut in de Grand Prix. Hij verving Jesko Raffin, die door zijn verplichtingen in het elektrische MotoE kampioenschap niet voor het RW Racing Team kon uitkomen.Bendsneyder sloot het seizoen af met een 26e plaats in het kampioenschap en scoorde 7 WK-punten uit 19 wedstrijden. De Nederlander scoorde de meeste punten voornamelijk in het begin van het seizoen. Een dertiende plaats in Amerika was zijn beste resultaat. Zijn Zwitserse teamgenoot Jesko Raffin, die in het begin van het seizoen en aan het eind van het seizoen de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal verving, scoorde in totaal 6 WK-punten.In het teamklassement eindigde het NTS RW Racing GP team van Roelof Waninge als vijftiende. Vier teams scoorden nog minder punten dan het in Drenthe gevestigde team.Ondanks de vele tegenslagen komt het team volgend jaar opnieuw met Bo Bendsneyder en Jesko Raffin uit in het Moto2 wereldkampioenschap.