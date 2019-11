Gratis uien in Ruinen door natte percelen

"De grond is zo nat en de machines zijn te zwaar dat de uien het land niet afkunnen", vertelt Henry. Alles met de hand rapen, lukt niet. "Honderd of duizend kilo lukt nog wel, maar zoveel als er hier ligt, dat lukt dus niet."Daarom heeft Inge een oproepje op Facebook gezet: wij nodigen iedereen uit aan Noordharen in Ruinen om de overgebleven uien van het land te halen, die wij helaas niet hebben kunnen rooien.Mondjesmaat komen er mensen naar het perceel van de familie Woltinge. "Het waren geen files, maar het liep lekker door", vertelt Henry.De uien die niet geraapt worden, zullen verrotten op het land. De 45.000 kilo die er nu nog ligt, is goed voor 4500 euro. "Je hoopt dat je dit soort seizoenen niet hebt. De uien komen wat later in het jaar en dan is het ook wat natter. Het is jammer, maar het is het risico van het vak."