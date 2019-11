Platt Together: de nieuwe kweekvijver voor Nedersaksische muziektalent

Het vakantiehuisje staat vol met opname-apparatuur. Verschillende gitaren, een keyboard en inzing-apparatuur zijn overal te vinden. De Nederlandse Robin Muilwijk zit samen met de Duitse Malte Müller aan tafel. Müller met zijn laptop voor zich om de muziek af te mixen en Muilwijk zit met zijn gitaar op zijn schoot om deuntjes in te spelen. Er wordt hard gewerkt."Je begint 's morgens vroeg en je eindigt 's avonds heel erg laat", vertelt Muilwijk. "Als je nog wat ideeën hebt, dan kun je nog even naar elkaar toe om nog wat dingen door te spreken en dan komen er echt de meest mooie dingen uit."Afgelopen nacht sliepen de muzikanten ook pas om zes uur en vanochtend zijn ze weer vroeg begonnen. "Het is wel een soort van passie", meent Muilwijk. "Je krijgt niet de kans om zomaar iedereen op te zoeken en elk uur met elkaar muziek te maken. Dat is voor mij echt heel kostbaar.""Het wordt een hartstikke mooi nummer", vertelt Müller. "We nemen het nummer op in wat gewoon mooi, plat Duits en Drents is." Volgens hem zijn er geen moeilijkheden in de groep. "Het past heel goed. Er is één groot idee en iedereen heeft daar zijn of haar eigen tekst geschreven en wat akkoorden bedacht. Het past gewoon. Het is bijna magie."Platt Together is in het leven geroepen omdat er volgens beide organisaties veel te weinig samenwerking is in het Nedersaksische taalgebied. Het wordt ondersteund door de Drentse stichting Reur en het ZFN, het Zentrum für Niederdeutsch. "