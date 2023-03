Djammen: Sunken Lands, outlaw country uit de venen

Een muzikaal gitaargeluid uit de Drents-Groningse veengebieden. Zo kan men de zeskoppige outlaw countryband Sunken Lands wel neerzetten. Bloed kruipt waar het niet gaan kan voor aanjagers Edwin Jongedijk en Jaap Vissering. Beide hebben een bak aan muzikale ervaring en beide hebben een behoefte aan eigen werk in de country, roots en americanamuziek.

De naam van de band doet aan die beschrijving ook recht. "De naam Sunken Lands komt uit de biografie van Johnny Cash. Die is daar geboren. Het refereert ook een beetje aan de veenkoloniën, het Bourtanger Moor; dat gebied", legt drummer en zanger Vissering uit.

Ellende

Veel country gaat over het zware bestaan op het Amerikaanse platteland. Volgens Vissering zijn er prima parallellen te trekken met de veengebieden in Drenthe en Groningen, waar ook jaren lelijk en zwaar werk verricht is voor een paar centen. "Of je nou door Louisiana rijdt, of over de Drentse Mondenweg. Natuurlijk is er een wereld van verschil: er staan geen windmolens, maar het gevoel is wel een beetje hetzelfde." De muziek die de heren maken is wel echt Amerikaans. Die behoefte was er ook heel sterk. "We hebben al heel lang dat wij samen muziek maken", vertelt zanger en gitarist Edwin Jongedijk. "Al heel lang hebben we het erover dat we weer americana en country willen gaan maken samen." Sunken Lands is het antwoord op de vraag hoe dat moest gebeuren. "Eigen nummers in het Engels en dan gewoon erop los", meent hij.

Zelf schrijven

"Ik heb eerder wel met Taneytown America gemaakt, Engelstalig. Dat was altijd prachtig. Datzelfde gevoel heb ik nou weer", legt Jongedijk uit. "Het is ook de muziek waar ik eigenlijk het liefste naar luister. "Oude country, nieuwe americana en dat een beetje samenbrengen. Dat vind ik mooi. Dat is Sunken Lands nu," Vissering kan zich daar ook wel in vinden. "Ik heb hiervoor ook wel in hardere bands gespeeld. Metalbands, punkbands", legt hij uit. "Ook eigen nummers gemaakt. Dat vind ik altijd het tofste. Ik speelde met Edwin in de Slow Movin' Outlaws en dat was eigenlijk een tributeband naar jaren zeventig country. Dat vonden we allebei wel hele toffe muziek, maar ja. Dan speel je toch muziek van een ander. Ik roep al heel lang dat ik weer eigen nummers wil maken en dan het liefst in dit genre." Samen met op toetsen Johan Zielstra, Marcel Gerritsen op pedalsteel gitaar, Bas Sligter op basgitaar en Rowdy Prins op gitaar vormen Vissering en Jongedijk de band. De zes 'ingrediënten' zijn ook nodig voor een geslaagd gerecht. "Dat merkten we vooral in de studio", legt Vissering uit. Toen kwam alles bij elkaar en dan merk je dat elk laagje weer toevoeging is en dat maakt de sound ook zo tof."