Eis: 21 maanden celstraf tegen sportcoach voor seksueel misbruik jongere vrouw

Een 55-jarige man uit de gemeente Noordenveld, actief als personal coach en sportinstructeur, heeft volgens het Openbaar Ministerie een dertig jaar jongere vrouw seksueel misbruikt. Met de vrouw zou hij een zorgrelatie hebben gehad. Het OM eiste tegen de man een celstraf van 21 maanden.

De man erkent dat hij seks heeft gehad met de jongere vrouw. Maar dat was met wederzijdse goedkeuring, zei de man. De vrouw klopte begin 2018 voor weerbaarheidstrainingen aan bij de instelling, waar de man op dat moment werkte. De vrouw kampt met trauma's en wilde aan haar kwetsbaarheid werken.

Verdachte zocht haar op in de kliniek

Ze wilde steviger in haar schoenen staan en leren hoe ze haar grenzen aan kon geven. De verdachte werd haar sporttrainer en personal coach. Door de diepe gesprekken die hij met haar voerde wist de man van haar problematiek af, zei de officier van justitie. Hij zocht haar ook op in een kliniek, waar de vrouw tussendoor terechtkwam.

Stapje voor stapje

De man wist daardoor dat hij te maken had met een jonge kwetsbare vrouw, zei de officier van justitie. De aanklager kon het daarom niet bevatten dat de verdachte aan haar voorstelde 'stapje voor stapje te komen tot een positieve seksuele ervaring'. De vrouw zou niet in staat zijn dit te weigeren. De coach was voor haar de enige vertrouwenspersoon, die zij niet kwijt wilde raken.

Zo raakte de vrouw verstrikt in een relatie die zij niet wilde, schetste de officier van justitie. Er knapte iets in haar toen hij haar vroeg alle appjes en foto's te verwijderen, omdat zij suïcidaal was. "Mocht jij overlijden, dan mogen anderen die niet vinden", had de man gezegd.

De vrouw deed haar verhaal bij een andere medewerkster van de instelling en stapte in 2019 uiteindelijk naar de rechter om aangifte te doen.

Geen personal coach

Volgens de advocaat van de verdachte was er geen sprake van een verboden relatie tussen een zorgverlener en een patiënt. "De man was sportinstructeur op een sportschool, waar iedereen lid kon worden", zei ze. Ze benadrukte verder dat de man niet was opgeleid tot personal coach.

Geen alarmbellen

De verdachte had vanuit zijn rol geen overleg met andere hulpverleners van de vrouw. De man beschikte niet over een medisch dossier 'waardoor alle alarmbellen hadden kunnen afgaan', zei z'n advocaat. Ze pleitte voor vrijspraak en vroeg de rechtbank de schadevordering van 7500 euro af te wijzen.