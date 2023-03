Buurtbewoners Wolfsbos Hoogeveen gaan de planken op: 'Wel een beetje spannend'

De buurt bij elkaar brengen door middel van een toneelvoorstelling. Theatergroep De Wijk de Wereld duikt elk jaar een wijk in om de meest lokale verhalen naar de schouwburg te brengen. Dat deden ze altijd in Groningen, maar nu komen ze voor het eerst naar Drenthe. De wijk Wolfsbos in Hoogeveen krijgt de primeur.

Wanneer je op woensdagavond een kijkje neemt in het Odd Fellowhuis in Wolfsbos zou je de indruk kunnen krijgen dat je in een Jiskefet-sketch terecht bent gekomen. Her en der schuiven de amateurtoneelspelers wat onwennig heen en weer. Op hun hoofd grote witte maskers. Maar niets is minder waar. De repetities voor hun grote debuut in theater De Tamboer zijn begonnen. In de schouwburg treedt de groep een aantal keren op.

"Als je een masker op hebt, dan denk je automatisch, oh ik ben echt iemand anders", vertelt theatermaker en docent Sarah van der Meere. "Vaak durven mensen dan een stuk vrijer te zijn. We oefenen met typetjes. Deze scène met de maskers is onderdeel van het grote verhaal." Daar kan ze nog niet teveel over verklappen. "Het algemene verhaal is dat iedereen in de wijk Wolfsbos een plekje verdient. Maar de komende weken werken we dat verder uit."

Afspiegeling maatschappij

Het is een project waarbij verschillende theatermakers in de buurt samen met bewoners een theatervoorstelling gaan opzetten. In eerste instantie dus in Groningen. "Je laat de maatschappij daadwerkelijk zien. Dus echt mensen uit de buurt met hun eigen levens en eigen verhalen", vervolgt van der Meere. "Een theater hoeft niet alleen vol te staan met bekende spelers. Het zorgde ook voor een hele goede sociale cohesie, dus dat was voor ons ook de reden om het in Hoogeveen te proberen."

"Ze doen eigenlijk wat wij willen, maar niet kunnen", zegt Pieter-Bas Rebers, directeur van theater De Tamboer. "Wij willen graag buiten de organisatie in contact komen met mensen. Wij zijn goed in theater, het ontvangen van mensen en het laten zien wat binnen de muren kan, maar het past niet binnen onze capaciteit om dit soort gesprekken te houden. Om doelgericht echt eens te horen wat er leeft en speelt."