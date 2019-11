Anjo Willems schiet hoofdklasser Emmen uit bekertoernooi

Onze Club met 26 goals in vier wedstrijden

VKW en Emmen zijn geen onbekende van elkaar. Vorig seizoen waren de twee teams nog concurrenten in 1e klasse. Dit seizoen is Emmen echter hoofdklasser en dus had de ploeg een status te verdedigen.VKW begon echter met veel vertrouwen aan de wedstrijd. “Ik wist wel dat we er een gelijk opgaande strijd van konden maken,” vertelde VKW-trainer Karlo Meppelink na afloop. “We moesten ons natuurlijk wel goed wapenen, want sinds Emmen hoofdklasser is hebben ze een aantal goede spelers aangetrokken en de bank versterkt. We hebben het echter goed opgevangen en vooral op het middenveld hadden we het overwicht.”Het duurde wel tot de tweede helft dat VKW wist te scoren. Met een mooie steekpass werd Anjo Willems weggestuurd en daaruit kon hij de 1-0 op het bord zetten. Daarna wierp de thuisploeg het juk af en wist Willems nog tweemaal raak te schieten.“In de rust had ik al tegen de jongens gezegd dat de ruimte vanzelf zou komen. Emmen wil altijd voetballen en daardoor kregen we inderdaad die ruimte. Dan hebben we met Anjo Willems een betrouwbaar spits in de voorhoede. Hij heeft een neusje voor de goal,” legt Meppelink uit.Naast VKW plaatsten zich vandaag nog eens vier teams zich voor de tweede knock-out ronde van de Noordelijke districtsbeker. Rolder Boys ontving op eigen veld GOMOS 2. Eerder in het toernooi had de club uit Rolde al afgerekend met de hoofdmacht van de ploeg uit Norg. Het tweede gaf echter goed partij. Helemaal nadat Rolder Boys met 10 man kwam te staan. Uiteindelijk hield de thuisploeg stand bij een eindstand van 3-2.Ook bij Smilde’94 tegen HOC was het spannend. Na een 2-2 gelijkspel in de reguliere speeltijd moesten strafschoppen de doorslag geven. Hierin was de ploeg uit Smilde uiteindelijk met 3-1 te sterk.De overige twee ploegen die door mogen bekeren zijn Ruinen en Protos. Ruinen won met 1-0 van Erica SC en Protos wist met 4-0 te winnen van Asser Boys.