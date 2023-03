In Beeld: De Drent naar de stembus

De Drent kan vandaag naar het stembureau om te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. Onze verslaggevers spraken met meerdere Drenten in de stembureaus over deze verkiezingen.

Zo zit de 72-jarige Heer Ekker vandaag bij het stembureau in Tiendeveen, en benadrukt hij nog maar eens het belang om naar de stembus te gaan. "Het is belangrijk om te stemmen, want dat is je recht van spreken. Daar moet je gewoon gebruik van maken."