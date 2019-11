EHS'85 haalt hard uit tegen VIOS

De uitzending van Onze Club met 26 goals

Door de zege klimt EHS'85 naar de 8e positie.EHS kwam gelijk voortvarend uit de startblokken. Binnen drie minuten was het Boy Mestermaker die de 1-0 aantekende. Binnen een half uur stond het 3-0 door doelpunten van Richard Fuhler en Boy Mestemaker. VIOS leek voor rust op 3-1 te komen, maar de treffer van Dion Westerhof werd afgekeurd wegens buitenspel.Na de rust was het verzet van VIOS definitief gebroken. Grote man bij EHS was Mestemaker die na rust nog twee keer scoorde, waardoor zijn treffer aantal op vier kwam. De andere goals na de thee kwamen op naam van Richard Fuhler, Andrej Alilovic en Joey Franke. De goals van VIOS kwamen op naam van Jarno van Dalen en Gijs Loof."Deze overwinning konden we wel gebruiken", erkende Boy Mestemaker na afloop. "Ik heb volgens mij nog maar twee keer gescoord dit seizoen, dus vier treffers in één wedstrijd is dan wel lekker", oordeelde het goudhaantje.Trainer Alex Padding van VIOS was wat minder tevreden na afloop. "We hadden vandaag echt een off day. Dat kan een keer gebeuren. Ik weet dat we hartstikke goed kunnen voetballen. Dat moeten wij volgende week maar weer laten zien."