Platform Dubbel Drents moet versnippering aanbod streekproducten tegengaan

Het streekproductenlabel Dubbel Drents gaat uitbreiden. Nu is het vooral nog Drents brood dat met het stempel aantoont dat het gemaakt is van Drentse grondstoffen, in de toekomst worden daar andere producten als cider, ijs en kaas aan toegevoegd. Voor de horeca moet het zo makkelijker worden om Drentse waar te gebruiken.

Volgens de Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe hechten consumenten steeds meer waarde aan het verkorten van de voedselketen. In Drenthe wordt op allerlei plekken voedsel geproduceerd en soms verwerkt tot een eindproduct. "Punt is dat er nog veel versnippering en kleinschaligheid is en producenten en afnemers elkaar nog niet goed weten te vinden", zegt Jan van Goor van de Gebiedscoöperatie, dat het label opzette. Als voorbeeld wordt gegeven dat een Drentse restauranthouder nu asperges uit Limburg serveert, terwijl er in eigen provincie ook asperges worden geteeld.

Sap en boekweit

Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen, gaat het sinds 2018 bestaande label uitbreiden. In eerste instantie in Zuidwest-Drenthe. Producten die uit Drenthe komen (voor minimaal 51 procent) kunnen straks het label voeren. Het gaat dus niet om souvenirs, zoals Drents dropjes die in een fabriek elders zijn gemaakt, maar om bijvoorbeeld in Drenthe geteelde boekweit of sap van vruchten van een Drentse fruitgaard. Producenten die al onder bijvoorbeeld het label Kolonie Erfgoed samenwerken, kunnen straks daarnaast het stempel Dubbel Drents op hun producten zetten.

Opschaling van het merk tot een compleet platform met een breder assortiment was al langer de wens. Van Goor: "Dubbel Drents gaat een platform bieden, dat al het aanbod inzichtelijk maakt, maar ook een beeld geeft van alle beleving rond streekproducten. Denk aan fietsroutes, rondleidingen door boerderijen of brouwerijen en workshops."

Afkijken bij anderen

Met een Europese subsidie voor het platteland (Leader) en een bijdrage van de provincie wordt de uitbreiding van Dubbel Drents betaald. In andere regio's zoals het Waddengebied wordt gekeken hoe daar streekproducten in worden gezet. "Daar zie je dat een sterk streekproduct niet alleen van belang is ter stimulans van de korte keten, maar ook toegevoegde waarde biedt voor de horeca en toeristische beleving van een regio", aldus Van Goor.