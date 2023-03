Noordenveld in de bres voor huurders Oosterveld in Norg

De huurders van woningen in het Oosterveld in Norg waar van alles aan mankeert, krijgen steun van de gemeente Noordenveld. Wethouder Kirsten Ipema (Gemeentebelangen) wil in gesprek met Actium over de bewoners die tijdelijk hun huis uit moeten.

Vorige maand kregen de bewoners van 16 woningen in de wijk Oosterveld te horen dat ze maximaal 9 maanden hun huis moeten verlaten , zodat alle gebreken aan hun huizen nu eindelijk helemaal kunnen worden verholpen. Sindsdien hebben de bewoners niets meer vernomen van woningcorporatie Actium, melden zij.

Verhuizen

Wethouder Ipema wil daarom in gesprek met Actium. "Er is veel onduidelijkheid over wat er nu gaat gebeuren. Bewoners weten dat ze hun huis uit moeten, maar weten niet hoe het verder geregeld is. Als gemeente weten we dat ook niet."

Hoewel Noordenveld formeel geen rol in het verhaal speelt, wil Ipema zich toch hard maken voor de bewoners van de straat Bergakker. "Hopelijk kunnen we zorgen wegnemen van bewoners. Ze verhuizen kunnen we in ieder geval niet, dat is echt aan Actium."

Rotfase

Rob Hoogeveen, manager vastgoed van Actium, zegt dat de woningcorporatie volgende week met individuele gesprekken in de wijk begint. "Die huisbezoeken moeten duidelijkheid geven. We gaan dan de grootste problemen bespreken en kijken waar de noden liggen."

Hij noemt deze periode 'een rotfase in het project'. "Want als bewoner wil je duidelijkheid. Dat begrijpen wij maar al te goed. Maar we zullen nu toch echt eerst persoonlijk met de mensen in gesprek moeten gaan, om onduidelijkheid en onzekerheid weg te halen. En om de mensen schadeloos te stellen."

'Zijn er nog niet'

Ipema is niet blij met de gang van zaken op het Oosterveld. "De wijk staat er niet fraai bij", zegt ze. "Het is vervelend om te zien, maar nog vervelender voor de mensen die er wonen en al vanaf het begin problemen hebben. De bewoners hebben al best veel ellende meegemaakt in hun huis."