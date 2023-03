Geen pk's maar spier- en wilskracht bij aftrap voorbereidingen op Alpe d'Huzes team Assen

Kankeronderzoek

Er waait een behoorlijk frisse wind op het circuit wanneer de wandelaars, hardlopers en fietsers beginnen aan hun trainingsrondes. Toch zijn alle leerlingen enorm gemotiveerd om kilometers te maken. Want uiteindelijk willen ze zo vaak als mogelijk de Franse alp op om zoveel mogelijk geld in te zamelen via sponoren.

"Mijn zusje is erg ziek geweest. Dus daardoor weet ik hoe belangrijk onderzoek is", vertelt de dertienjarige Nikki. Tot nu toe heeft ze in haar eentje ruim duizend euro opgehaald. "Het wordt een heel mooie ervaring, maar natuurlijk ook zwaar."

Ook Keyan (fietsend) en Milan (hardlopend) willen de ongeveer 14 kilometer die de Alpe d'Huez lang is bedwingen. Ook zij hebben familieleden die te maken hebben gehad met kanker. "Hoe meer onderzoek er gedaan wordt hoe beter. We hebben een medicijn nodig, dan zijn we er hopelijk snel van af", zegt Milan vastberaden.

Hoogtemeters

Kijkend naar het hoogteprofiel van de Alpe d'Huez krijgt de verslaggever van dienst het wel ietwat benauwd als hij hem naast die van het TT Circuit legt. Want dat verschilt nogal qua hoogtemeters. Hoe ga je die pittige stukken dan trainen?

Lieuwes moet lachen, en stelt meteen gerust: "We moeten nog flink wat trainen. En dat gaan we dan ook zeer zeker doen. Zo gaan we bijvoorbeeld nog vaak naar de VAM-berg. Maar met de start van het trainen op deze locatie, wilden we er toch even een extra leuke ervaring van maken voor iedereen."

Geld inzamelen