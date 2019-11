Monsterscore Gieten tegen FVV: 12-0

"FVV was gehavend en wij waren heel effectief, ook na rust toen het al 4-0 stond", aldus Gieten-trainer Rolf Veneboer. "Meestal valt zo'n tweede helft tegen en win je met 5-1 of 5-2, maar dat hebben mijn spelers goed gedaan vandaag. 12-0 is wel een uitslag he, hoe vaak maak je dat nu mee in de derde klasse?"

Onze Club met 26 doelpunten in vier duels

Gieten flikte het dus vanmiddag tegen FVV in de 3e klasse B. Grote man was David Modderman, oud-speler van LTC en Achilles 1894. Hij maakte vijf treffers, waarmee hij zjin seizoenstotaal op 9 bracht. Bas Alting (2), Jesper Dijkstra (2), Jarno Hoiting, Hidde van der Weide en Atal Amini zorgden voor de overige treffers."David is voor Gieten echt een geschenk uit de hemel. Hij woont in Gieten, is 31 jaar en had geen zin om de overstap te maken van Achilles 1894 zondag en de hoofdklasse naar de zaterdagtak van die club. Hij heeft buren die veel met vv Gieten hebben en die hebben hem min of meer overgehaald en wij zijn er uiteraard heel erg blij mee", laat Veneboer weten.Door de zege klimt Gieten naar de 5e plek met 16 punten uit 8 duels. Peize en Forward staan op 22 punten en daaronder staan Groninger Boys en Muntendam, met respectievelijk 18 en 16 punten. Die laatste twee clubs zijn de eerstkomende tegenstanders van Gieten. "Willen we wat dit seizoen, dan moeten we die duels winnen. We willen graag richting de top 3. Promotie naar de 2e klasse is het ultieme doel van de club. Dat kleeft al tientallen jaren aan deze club. Dat Gieten dat niet haalt ligt niet aan de kwaliteit of de potentie, maar heeft alles te maken met mentaliteit."