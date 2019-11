OCS #9: 25 wasbeurten per week bij de familie Doldersum

Wie op het wedstrijdformulier van Elim kijkt valt één ding op: aan Doldersums geen gebrek. Het gezin van Roelie en vader Gerrit Doldersum levert drie spelers aan het eerste team van de rood-witten: Jay (18), Daymen (21) en Mike (23). De tweeling Senn en Boaz (15) speelt in de JO17 van Elim."Van wie hebben jullie het talent?", wordt Mike gevraagd. De spits houdt zijn kaken wijs op elkaar. Voordat hij een van de vele wasjes in de week zelf mag gaan draaien. "De strijdlust hebben we gemeen", verklapt Mike over de drie broers in de voorhoede van Elim."Het grootste voordeel is dat we elkaar goed kennen. Je weet van elkaar wat je wilt en kan. Wat Mike zijn specialiteiten zijn, waar Jay goed in is. Je vult elkaar makkelijk aan", legt Daymen, die tot nu toe vier keer scoorde in de tweede klasse J, uit.Na uitstapjes bij onder meer PEC Zwolle, HZVV en Alcides zijn Jay, Daymen en Mike weer herenigd bij Elim. "Supertrots, echt", zegt Gerrit over de eerste keer dat het drietal samen in de basis bij het Onze Club Sterrenteam stond. "Dat is eigenlijk met geen pen te beschrijven."Het accepteren van kritiek van elkaar is de valkuil van de broers. Of het dan aan de eigen keukentafel wordt uitgesproken? Mike: "Dan moet het wel heel bont worden. Vaak is het na de wedstrijd wel klaar.""Het zijn lieve jongens. Zaterdag op het veld wel eens wat minder", verklapt Roelie. "Dat vind ik ook wel eens lastig. Ze zijn zo lief en tijdens de wedstrijd gaat het soms een heel andere kant op. Het is het fanatisme, de winnaarsmentaliteit. Dat zit er gewoon in.""Het is eigenlijk alleen maar voetbal in ons huis", legt Jay uit. "Ook op televisie. Mama noemt dat 'het groene beeld." Roelie verwijst de jongens wel eens naar de keuken. "Het groene beeld ben ik wel eens zat. Alle wedstrijden van Elim wil ik zien, maar op de tv ben ik wel eens klaar met voetbal."Het is voetbal voor, voetbal na bij de familie Doldersum. Ook de wasmachine stopt niet bij het gezin uit Elim. Roelie tot slot: "Ik draai met gemak 20 tot 25 wasjes. Dat gaat alle dagen door."