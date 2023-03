Lintje voor Liesbeth Annen-Helmich (55) uit Erica

Liesbeth Annen-Helmich uit Erica is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. Tijdens een bijeenkomst in de PKN kerk in Erica kreeg zij de het lintje opgespeld door burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen.

Annen-Helmich was vanaf 2004 vrijwilliger voor de Protestantse gemeente in Erica. Ze had met name oog voor kwetsbare gemeenteleden die in nood verkeerden. Ook organiseerde ze vakantiekampen voor kwetsbare kinderen.