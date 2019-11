Drenthe Toen - Seizoen 2 #11: Kunstenaars naar Drenthe en Drentse Sinterklaasgebruiken

In deze podcast van Drenthe Toen neemt Aaldert Oosterhuis ons mee naar een theemiddag in de Asser Hertenkamp in 1926. Ook krijgt Drenthe Toen alvast een voorproefje op de tentoonstelling Barbizon van het Noorden en vertelt literatuurhistoricus Henk Nijkeuter over Drentse Sinterklaasgebruiken.

Vanaf 24 november is in het Drents Museum de tentoonstelling Barbizon van het Noorden - De ontdekking van het Drentse landschap 1850-1950. Drenthe Toen nam alvast een kijkje.Ook duikt Aaldert Oosterhuis weer in de oude kranten. Met deze keer: een artikel over een theemiddag in de Hertenkamp in Assen. De middag werd georganiseerd door de vereniging van huisvrouwen in 1926.RONO-presentatrice Marga Kool vraagt Gerard Nijenhuis, Peter van der Velde, Jan Veenstra en Jannie Boerema over de inrichting van hun ouderlijk huis. Een fragment uit het RONO-archief uit 1986.Dierenexpert Henk Luning vertelt over het barre bestaan van kettinghonden en hoe een Assenaar de kettinghonden te hulp schoot met zijn uitvinding.Boerenerven, ze zijn er in verschillende soorten en maten. Samen met tuin- en landschapsadviseur Heilien Tonckens gaat Lydia Tuijnman op bezoek bij Jenny Sol om haar boerenerf te bewonderen.Sinterklaas zoals we nu kennen is een product van de verhalen van Jan Schenkman. Maar wist je dat een jaar daarvoor Cornelis van Schaick uit Dwingeloo al een verhaal over Sinterklaas publiceerde? Henk Nijkeuter van het Drents Archief weet meer...Opnieuw gaat verslaggever Lydia Tuijnman op pad met de WMD. Vroeger was het een drukte van jewelste bij de pompstations van de WMD in Beilen, maar nu is het uitgestorven. Op Lydia Tuijnman, Simon Dorst en Ger Ekemans na.Zoals gebruikelijk wordt afgesloten met de herinneringen van Wiebe Kruijer. Robbert Oosting vertelt over Kruijers herinnering over de aardbeien van Jan Bos.Annemiek Rens - conservator Drents MuseumHeilien Tonckens - tuin- en landschapsadviseurHenk Nijkeuter - literatuurhistoricusHenk Luning - dierenexpertSimon Dorst - medewerker WMDGer Ekemans- medewerker WMDSophie TimmerDe Drenthe Toen podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.