Drent naar Raad van State om ontheffing voor airsoftwapen

Zijn dat eigenlijk geen taken voor de politie, vroeg de rechter aan de raadsman van de minister. "Het gaat prima zo. De politie heeft het al druk genoeg en kan niet voortdurend toezien of airsoftschutters zich aan alle regels houden. De NABV is daar wel goed toe in staat. En het is of lid worden van de NABV of anders niet schieten", aldus de raadsman.