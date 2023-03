Drentse ziekenhuizen voeren actie voor hoger loon en lagere werkdruk

Ziekenhuismedewerkers in de vier Drentse ziekenhuizen leggen vandaag voor 24 uur het werk neer.

In het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), Isala in Meppel en de Treant-ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen worden vanaf 8.00 uur zondagdiensten gedraaid.