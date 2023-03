Lijsttrekker Gert-Jan Schuinder van de BBB Drenthe wacht nog op de exitpoll in Drenthe en de eerste uitslagen in de Drentse gemeenten, maar hij kan een grote glimlach niet onderdrukken. De eerste exitpolls zijn volgens hem 'fantastisch'. " Dit hadden wij nooit gedacht, maar wel gehoopt. Het is een groot feest." Of hij zelf de nieuwe gedeputeerde wordt? "Nee, ik ben niet de beoogd gedeputeerde. En ik kan nu ook niet zeggen wie dat wel is."