In de Overijsselse gemeente Tubbergen is de BoerBurgerBeweging (BBB) met afstand de grootste partij geworden. De partij van Caroline van der Plas behaalde deze Provinciale Statenverkiezingen 58,8 procent van de stemmen, meldt de Verkiezingsdienst van het ANP.

Het CDA was in Tubbergen de grootste verliezer. De christendemocraten kregen 11,2 procent van de stemmen tegen 41,8 procent in 2019. Het CDA is in Tubbergen nog wel de tweede partij. De VVD is derde met 6,8 procent.