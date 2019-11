Relatief meer zelfstandigen in Drenthe dan in Nedersaksen

Van de werkzame beroepsbevolking van 25 tot 65 jaar was in Drenthe vorig jaar 17 procent zelfstandig ondernemer, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de aan Drenthe grenzende Duitse deelstaat Nedersaksen is dat 9 procent.Het percentage zelfstandigen in Drenthe komt, net als in de andere grensprovincies zoals Groningen en Noord-Brabant, overeen met het landelijke gemiddelde. In Overijssel ligt het percentage iets lager.Wat opvalt is dat er vooral grote verschillen bestaan tussen Nederland en Duitsland bij laag- en middelbaar opgeleiden. Waar in Nederland gemiddeld 17 procent binnen die groep als zelfstandige werkt, is dat in Duitse grensregio's 7 procent.Onder hoogopgeleiden is het verschil iets kleiner: 18 om 14 procent.