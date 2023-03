Dit zijn de uitslagen in Drenthe: BBB grootste in Emmen en Meppel

Vergeleken met vier jaar geleden zijn bijna alle andere partijen in percentage gezakt. Forum voor Democratie is de grootste verliezer in Emmen. Ze krijgt nu net geen 4 procent van de Emmer stemmen dat is meer dan 13 procent minder dan bij de Provinciale Statenverkiezing van 2019.

Een andere grote daler is de PvdA. Die zakt met 7,5 procent, maar is de enige andere partij dan BBB die meer dan tien procent van de stemmen haalt. PvdA is nu de tweede partij van Emmen. De derde partij in Emmen is de PVV met 8,6 procent van de stemmen.

Toch zijn er wel enkele partijen die winnen in Emmen. JA21 deed vier jaar geleden niet mee, en krijgt nu 3,1 procent van de stemmen. Partij voor de Dieren stijgt ook met een halve procent.

De opkomst in de gemeente Emmen ligt hoger dan in 2019. 58,3 procent van de stemgerechtigden heeft gestemd. Vier jaar geleden was dat 54,2 procent.

Gemeente Meppel

Met net geen 28 procent is BBB de grootste geworden in Meppel. Behalve BBB is er nog een grote nieuwkomer in Meppel. Dat is Volt. Die partij krijgt daar 5 procent van de stemmen. De lijsttrekker van Volt, Marloes Kramer-Hammenga, komt uit Meppel. Wellicht dat dat heeft geholpen.