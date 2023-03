Dit zijn de uitslagen in Drenthe: BBB overal de grootste

De eerste uitslag voor de Provinciale Staten in Drenthe is binnen. De primeur is aan de gemeente Emmen. Ruim een derde van de inwoners daar heeft op de BBB gestemd: 35 procent. Ook in de andere gemeenten is BBB de grootste.

In de andere gemeenten worden de stemmen nog geteld. Onder het kaartje volgt een overzicht per gemeente. Bekijk hier de uitslagen uit Drenthe:

Gemeente Aa en Hunze

Geen A bovenaan de lijst in Aa en Hunze, maar driemaal een B. BBB heeft 34 procent van de stemmen in Aa en Hunze gekregen.

De VVD, die vier jaar geleden de meeste stemmen kreeg, is nu de derde partij in de gemeente geworden met 10,1 procent. PvdA staat tussen VVD en BBB in met 10,8 procent. Beide partijen verliezen.

Partij voor de Dieren wordt de vijfde partij, achter GroenLinks. PvdD wint 1,3 procent aan stemmen.

In Aa en Hunze is een grotere opkomst: 73,1 procent tegenover 63,5 vier jaar geleden.

Gemeente Assen

BBB is de grootste geworden in Assen, met 21,5 procent van de stemmen. Dat is het laagste percentage voor de partij in Drenthe. De PvdA is in Assen de tweede partij geworden met 11,3 procent van de stemmen. Wel is de partij met 2,4 procent gezakt. ChristenUnie is de derde partij geworden met 9,5 procent. Die partij verliest bijna 3 procent.

Veel partijen verliezen. Uitzonderingen zijn Partij voor de Dieren en de SGP. Eerstgenoemde wint 1,1 procent en de SGP stijgt met 0,5 procent. Volt komt nieuw binnen met 4,4 procent van de stemmen en JA21 komt nieuw met 2,5 procent binnen. Die partij zit al wel in de Provinciale Staten, maar deed vier jaar geleden niet mee aan de verkiezingen. De Statenleden zijn afgescheiden van Forum voor Democratie. FvD is de grote verliezer in Assen met 8,1 procent minder stemmen.

De opkomst in Assen is 61,5 procent. Vier jaar geleden was dat 57,4 procent.

Gemeente Emmen