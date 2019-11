Niet alleen in enkele huiskamers is het momenteel ‘kerstgezellig’. Ook in meerdere tuincentra in het land is de kerstmarkt al te vinden. Over de grens in Düsseldorf en Münster worden de kerstkraampjes de komende dagen ingericht.In onze provincie is het in ieder geval mogelijk om een den te kopen. Wat vind jij? Is het tijd voor de kerstboom, of wacht je liever tot ná 5 december totdat je een exemplaar in huis haalt?Stelling: Het is tijd voor de kerstboom