Man steelt vouwwagen en verliest de buit onderweg naar huis

Voor het stelen van een vouwwagen in Emmen is een 27-jarige man uit Coevorden veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht weken. De man moet nog wel vijf dagen de cel in, vanwege een eerdere veroordeling.

De man stal vorig jaar op 2 november na een avondje stappen ’s nachts een vouwwagen uit een garage. Volgens de eigenaar was de garagedeur opengebroken. De Coevordenaar zei dat hij via een niet afgesloten zijdeur binnen was gekomen.De man had drugs gebruikt en was daardoor op zoek naar iets spannends, zei hij tegen de rechter. Hij koppelde de vouwwagen achter zijn auto en reed naar huis. In Coevorden was de vouwwagen verdwenen. "Ik denk onderweg van de trekhaak gehobbeld”, zei de man.De man heeft een strafblad van negen kantjes. Hij heeft zes werkstraffen uitgevoerd. Volgens de wet past dan niet opnieuw een werkstraf. De Coevordenaar heeft sinds kort een baan en blijft naar eigen zeggen van de drugs af.De rechter vond niet bewezen dat de man had ingebroken. Ze veroordeelde de man voor het lichtere delict: diefstal. Ze legde de man een voorwaardelijke straf op, zodat hij zijn baan kan behouden. "Vijf dagen vrij regelen met de baas, om de oude straf uit te zitten, dat moet denk ik wel lukken", zei de rechter.