Woningoverval bij invalide vrouw Witteveen in Opsporing Verzocht

In februari van dit jaar drong een man het huis van de familie in Witteveen binnen. Hij zette een wapen tegen het hoofd van de Schepers aan, die op dat moment alleen thuis was.Schepers zit in een elektrische rolstoel en durfde na de overval niet meer haar vaste route naar de bakkerij in Westerbork te rijden. "Hij heeft me een deel van mijn vrijheid afgenomen", zei het slachtoffer daarover.Enkele weken eerder kwam er ook een indringer het huis binnen. De politie vermoedt dat het om dezelfde man gaat. De familie Schepers heeft bakkerijen in Westerbork en Beilen. De overvaller was op zoek naar geld. Uiteindelijk maakte hij twee geldkistjes buit met daarin niet meer dan vijftig euro.De verdachte is een blanke man van rond de veertig jaar. Hij is 1,80 meter en droeg een bril met een opvallend dik zwart montuur.Het AVROTROS-programma Opsporing Verzocht is morgenavond om 20.30 te zien op NPO 1.