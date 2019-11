Huishoudens in De Wolden weer het rijkst

Het doorsnee vermogen van huishoudens in de gemeente De Wolden was 157.400 euro, een stijging van 7,1 procent ten opzichte van 2017. Ook dat jaar stond De Wolden bovenaan de lijst met 145.700 euro.Huishoudens in de gemeente Emmen hadden weer het minste vermogen in de provincie. Gemiddeld had een huishouden daar 22.400 euro. Dat is wel een stijging van 24,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor.Het vermogen in Assen is relatief gezien het meest gestegen in onze provincie, namelijk 37,9 procent.Gemiddeld is een Nederlands huishouden rijker geworden. Vorig jaar had een doorsnee huishouden een vermogen van meer dan 38.000 euro. Dat is een stijging van 10.000 euro ten opzichte van 2017.Huishoudens in de Noord-Hollandse gemeente Bloemendaal waren het rijkst. Gemiddeld had een huishouden daar en vermogen van ruim 337.000 euro.