Discotheek Smithy's Palace mogelijk weer open

"Je kunt zien dat er in het verleden veel tijd, liefde en passie is ingestoken. Het is zonde omdat verloren te laten gaan", zegt Dewy de Hoop. Tijdens een kijkdag voor de veiling van de inboedel raakten de twee enthousiast voor de plannen om Smithy's Palace nieuw leven in te blazen. "Het is ontzettend snel gegaan, we moeten eerst de vergunning nu rond krijgen."Op 20 december moet de discotheek net over de Drents-Overijsselse grens bij Nijensleek heropenen. "Vanuit de omgeving begrijpen wij dat er behoefte is aan een teenage party, die willen op die dag houden." Vervolgens moet met kerst de echte vuurdoop plaatsvinden. De Hoop: "Dat was altijd een top-avond. Dat moet nu ook een spetterende avond worden. Vanaf dan gaan we verder met plannen maken voor volgend jaar."De Hoop komt uit een Groningse horeca-familie, compagnon Otten kent de horeca vanuit zijn vorige baan in de licht-en geluidtechniek. Een van de zalen moet als verloren worden beschouwd, daar is onder andere de bar uitgesloopt. Mogelijk wordt die nog opgeknapt voor de opening.De twee hopen dat straks oude tijden herleven, al maakten ze die zelf niet bewust mee. "We luisteren heel erg goed naar de omgeving. We krijgen heel veel reacties van oud-medewerkers en bezoekers en krijgen veel leuke ideeën binnen. We gaan proberen het Smithy's-gevoel in stand te houden, maar komen ook zeker met eigen inbreng."