Opnieuw heeft de probleemlift op het station in Meppel slachtoffers gemaakt. In de nacht van woensdag op donderdag raakten twee jongens opgesloten.

De brandweer moest uitrukken om de jongens te bevrijden. Waardoor de lift de deuren niet meer wilde openen, is niet bekend. De lift is afgesloten voor gebruik.

In de volksmond wordt de lift op het station in Meppel ook wel de horrorlift genoemd. Al velen hebben er in opgesloten gezeten.