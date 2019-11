Bartjes tv-moeder Jantje Weurding overleden: 'Ze bleef ons moe'

Jantje Weurding speelde de moeder van Bartje in de televisieserie die in 1972 te zien was. De serie ging over het wel en wee van het Drentse jongetje Bartje Bartels, dat niet veur brune bonen wou bidden.Willy van Hemert bewerkte de verhalen van Drents schrijver Anne de Vries tot een dramaserie voor televisie. In zeven afleveringen was Bartje te zien op tv bij de NCRV. In 1985 en in 2004 werd de serie nog eens herhaald.De rol van Jantje Weurding bij de opnames destijds van de televisieserie beperkte zich niet alleen tot moeder van Bartje Bartels en de andere kinderen van gezin. Ook op de opnameset ontfermde ze zich als een ware moeder over alle kinderen, die in de serie meespeelden, zo herinneren zich enkele medespelers uit de serie."Ze was 'moe' voor ons allemaal op de set", zeggen enkele jeugdige spelers van weleer, onder wie Jan Krol (Bartje), Ina Dekker (zus Lammechien van Bartje) en Erik Ziengs (Groningse boerenzoon Sicco). Ze herinneren zich Jantje Weurding als 'een warme, lieve en hartelijke vrouw'. "Zij was de vrouw die iedereen een stukje warmte gaf bij de opnames, want het was natuurlijk best spannend allemaal", aldus Erik Ziengs."Het was mien moe in de serie en voor mij is ze altijd 'moe' gebleven", zegt tv-dochter Ina Dekker. Tv-zoon Jan Krol beaamt dat. "We hebben onderling een Bartje-app, waarin een groepje spelers contact met elkaar houdt. En daarin gebruikten we ook nog 'moe', als we het over Jantje Weurding hebben."De opnames van de televisieserie waren destijds op verschillende plekken in Drenthe. Volgens Jan Krol, die Bartje speelde, ging de rol van Jantje Weurding ook 'inhoudelijk wat verder dan alleen het spelen van haar rol als moeder Bartels. "Ze had ook bemoeienis met het script. Vaak was ze in gesprek met scenarioschrijver Willy van Hemert, over het aanpassen van tekst. Want Jantje wist dan, dat ze in Drenthe zoiets nooit op die manier zouden zeggen."Jantje Weurding, die altijd in Elp woonde, bracht de laatste tijd tot haar overlijden door in het Altingerhoes in Westerbork. De uitvaart is in besloten kring.Een aflevering van Drents Diep van TV Drenthe uit 2010 over de biografie van de schrijver van Bartje, Anne de Vries