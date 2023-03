BBB is net niet grootste nieuwkomer ooit in Drenthe

17 zetels, 33 procent van de stemmen. De BoerBurgerBeweging heeft goed geoogst in Drenthe. Vanuit het niets is ze verreweg de grootste partij in de Drentse Provinciale Staten. Het is echter net niet de grootste nieuwe partij ooit in Drenthe geworden.

De grootste nieuwe partij aller tijden in de Provinciale Staten van Drenthe is de PvdA in 1946. In dat jaar werd de partij opgericht, als fusie van de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij), VDP (Vrijzinnig-Democratische Bond) en CDU (Christelijk-Democratische Unie). In 1946 kreeg de PvdA 37,13 procent van de stemmen, waarmee het de grootste partij werd in Drenthe. Dat was toen goed voor 13 zetels.