Ziekenhuizen maken zich op voor actiedag

"Een landelijke actie op bijvoorbeeld het Malieveld is nauwelijks te organiseren," zegt Corrie Kooijman van vakbond FBZ. "Je moet er altijd rekening mee houden dat er toch wat gebeurt en dan moet er personeel in de buurt van de ziekenhuizen zijn." De actiecomités in de verschillende ziekenhuizen hebben draaiboeken opgesteld hoe er in geval van nood kan worden opgeschaald.Het management van Treant (dat ziekenhuizen heeft in onder meer Emmen en Hoogeveen) steunt de acties van het personeel, vertelt verpleegkundige Diana Boonstra. Zij 'draait' het actiecomité in Emmen en ziet dat het personeel zich pas vlak voor de landelijke actiedag aansluit. "Mensen zijn hier bang voor hun baan en vrezen dat een staking hun positie verder in het nauw brengt". Bij Treant worden de komende tijd zo'n 500 banen geschrapt. "Uiteindelijk moet je dat los van elkaar zien." Treant heeft toegezegd de actiedag als een reguliere dag te beschouwen, zodat het personeel gewoon betaald krijgt.In totaal doen al zo'n vijftig ziekenhuizen mee. Het cao-conflict met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) sleept al geruime tijd. De vakbonden vragen een structurele loonsverhoging van vijf procent voor 2019 en een extra toeslag op loon wanneer medewerkers last-minute worden opgeroepen om te werken. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden voor het personeel en over instroom en behoud van medewerkers.In Drenthe is al meerdere keren gestaakt door alleen spoedwerkzaamheden te verrichten. Ook bereiden sommige actiecomités ludieke acties voor en trekt een aantal van de ziekenhuismedewerkers naar Nieuwegein voor een protestbijeenkomst. Daar zullen ziekenhuisbestuurders uit het hele land aanwezig zijn bij de ledenvergadering van de NVZ.