Oud-Oranjebankzitter biedt zich aan bij FC Emmen

De clubleiding van FC Emmen schuift later vandaag om tafel om te bepalen of Douglas van toegevoegde waarde kan zijn voor de nummer 13 uit de eredivisie.Onlangs deed de 31-jarige verdediger zijn verhaal bij de NOS , waar hij zijn ambitie niet onder stoelen of banken stak. "Ik heb de laatste maanden veel en hard gewerkt met behulp van personal trainers. Ik wil gewoon weer in het weekend op het veld staan."De NOS bezocht de 'vergeten' Douglas na een paar ongelukkige jaren en dat terwijl in 2012 de wereld aan zijn voeten lag na het (in 2010) landskampioenschap, de bekerwinst en twee Johan Cruijff-schalen. Eind 2011 kreeg de geboren Braziliaanse verdediger het Nederlands staatsburgerschap en werd hij geselecteerd voor Oranje, maar verder dan de bank (tegen Andorra) kwam Douglas niet.Vervolgens maakte Douglas een paar keuzes die verkeerd uitpakten. In 2013 vertrok hij naar Dinamo Moskou om vervolgens te tekenen bij Trabzonspor en daarna in de zomer van 2016 te verkassen naar Sporting Portugal. Met name bij die laatste club kwam Douglas niet aan spelen toe en werd hij ook nog eens geschorst voor het gebruik van een verboden middel. Daarover zei de verdediger later: "Ik heb een medicijn gebruikt, zonder de clubarts te raadplegen. In dat medicijn zit een stof die voorkomt op de lijst van verboden middelen."Nu hoopt Douglas, aan het eind van 2019, dus op een doorstart van zijn voetballoopbaan. Volgens één van zijn zaakwaarnemers heeft Douglas FC Emmen absoluut op 1 staan. "Zijn vrouw voelt zich thuis in Enschede en de afstand van Enschede naar Emmen is goed te doen."