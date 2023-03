Hogere opkomst in Drenthe bij verkiezingen

De opkomst voor de Provinciale Statenverkiezingen ligt in Drenthe hoger dan vier jaar geleden. Van de stemgerechtigden heeft 65,2 procent daadwerkelijk een stem uitgebracht. Bij de verkiezingen in 2019 ging het om 58,8 procent.

Drenthe behoort tot de provincies met de hoogste opkomst. Nog niet alle stemmen van alle gemeenten zijn bekend, en dus is ook de landelijke opkomst nog niet bekend. Tot dusver is alleen de opkomst in Friesland hoger. Met nog twee gemeenten te tellen, is de opkomst daar 66,7 procent. In de provincie Overijssel is de opkomst gelijk aan die van Drenthe, maar ook daar moeten de resultaten van twee gemeenten nog binnenkomen.

Voor Drenthe is het de hoogste opkomst sinds 1987. Toen stemden 76,5 procent van de stemgerechtigden. In 1991 was het opkomstpercentage voor het laatst boven de 60 procent, met 62 procent. Sindsdien schommelt de opkomst iedere Provinciale Statenverkiezing tussen de 50 en 60 procent.

Hoogste opkomst De Wolden

In De Wolden is de opkomst het hoogst van Drenthe. Daar heeft 76,9 procent van de mensen gebruik gemaakt van hun stemrecht. De BBB werd in De Wolden overtuigend de grootste met 45,4 procent van de stemmen. Dat is de grootste overwinning van BBB in Drenthe. Over de hele provincie heeft BBB 33,5 procent van de stemmen gekregen. Dat is goed voor 17 zetels.