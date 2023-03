PvdA verliest koppositie in Drenthe: 'Winst BBB is echt ongekend'

De PvdA haalde vier jaar geleden nog de meeste stemmen in Drenthe, maar nu zijn de sociaaldemocraten de tweede partij geworden. Lijsttrekker Yvonne Turenhout spreekt over een 'behoorlijke aardverschuiving'.

"Ik ben met een iets minder vrolijk gevoel opgestaan dan gehoopt. Het was wel duidelijk dat BBB ging winnen, maar dit is echt ongekend", zegt Turenhout over de grote winnaar van de verkiezingen. De BoerBurgerBeweging heeft in Drenthe zeventien zetels gehaald en is daarmee met afstand de grootste partij geworden.

"Ze zullen hard moeten werken", geeft Turenhout de BBB-fractie mee. "Ik heb me laten vertellen dat ze goed ondersteund worden, maar dat zal natuurlijk moeten blijken. Waar Drenthe in ieder geval heel erg behoefte aan heeft, is een stabiel bestuur dat de echt grote problemen gaat aanpakken", aldus Turenhout.

'Helder signaal'

Achter de nieuwkomer blijft de PvdA wel de tweede partij in Drenthe. "Dat is heel positief. Ook dat we landelijk de grootste zijn met GroenLinks. Het is een helder signaal dat we er toe doen", blijft Turenhout optimistisch. Zowel BBB als de combinatie van PvdA en GroenLinks hebben in de Eerste Kamer volgens de voorlopige prognose 15 zetels.