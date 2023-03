Gesloten: BBB op 16 senaatszetels, mogelijk zelfs 17

In het tv-programma Goedemorgen Nederland kijkt Van der Plas vooruit op de tien formatieonderhandelingen in provincies die haar partij verwacht te leiden vanwege de klinkende overwinning bij de verkiezingen van woensdag. "Dat moet gewoon keihard in het coalitieakkoord komen te staan, dat in de provincies waar wij in de coalitie willen komen we dat niet gaan doen", zegt ze over onteigeningen.