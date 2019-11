Staatssecretaris wil extern onderzoek asielprocedure vanwege wachttijden

De vertraging treft vooral mensen die een reële kans maken op asiel, bijvoorbeeld omdat ze uit een oorlogsgebied komen. In Ter Apel wordt al gewerkt aan een versnelde procedures. Herhaalde verzoeken worden sneller afgehandeld, maar er zijn meerdere oorzaken in het proces die voor vertraging zorgen. Broekers-Knol wil die in kaart brengen en verwacht op korte termijn de uitkomsten.Onlangs groeide de instroom van asielzoekers, wat voor langere wachtlijsten zorgt. Vorig jaar werden er al 350 nieuwe medewerkers aangetrokken om het probleem tegen te gaan, tot eind 2020 komen daar nog eens 300 voltijdsbanen bij. Doordat nieuwe medewerkers eerst opgeleid moeten worden, zal het effect niet meteen merkbaar zijn.Naast onzekerheid over het al dan niet krijgen van een vergunning, laat Broekers-Knol het onderzoek uitvoeren omdat de kosten haar een doorn in het oog zijn. Asielzoekers kunnen naar de rechter stappen voor een schadevergoeding als de procedure te lang duurt. Vorig jaar was de overheid daardoor 5,5 miljoen euro aan dwangsommen kwijt, dat loopt naar verwachting op naar 17 miljoen euro in 2020.De staatssecretaris verwacht dat in 2021 het grootste deel van de aanvragen binnen de wettelijke termijn voldaan kan worden.