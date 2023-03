Drentse BBB-lijsttrekker zit op roze wolk: 'Fantastisch resultaat'

De Drentse BoerBurgerBeweging-lijsttrekker Gert-Jan Schuinder leeft na de verkiezingsuitslag op een roze wolk. Afgelopen nacht werd duidelijk dat de nieuwkomer met zeventien zetels de grootste partij in Drenthe wordt.

"Dit is een fantastisch resultaat", reageert Schuinder. "Ik wil alle stemmers, vrijwilligers en mensen in ons team bedanken. Het was een bizarre nacht met een fantastisch resultaat voor Drenthe."

Goede hoop

Schuinder had het niet zien aankomen dat in Drenthe meer dan een derde van alle stemmen naar BBB zou gaan. Pas toen gisteravond de eerste exitpoll in Noord-Holland werd gepresenteerd, kreeg hij goede hoop op een mooi resultaat. "Toen ik zag dat we daar zo hoog scoorden, wist ik dat we het in een provincie als Drenthe ook goed zouden doen."

De BBB-voorman weet wel waar het succes vandaan komt. "We hebben een duidelijk verhaal, en weten waar we voor staan. We praten over stad en platteland. De landelijke partijen zijn zich daarover pas een paar maanden geleden gaan roeren."

Bestuurlijke ervaring

Critici twijfelen aan de bestuurlijke ervaring van de partij, maar daar maakt Schuinder zich geen zorgen over: "We zijn al meer dan twee jaar met elkaar bezig. En daarin hebben we heel goed gekeken wat we nodig hebben om te presteren. Daarnaast krijgen we goede begeleiding van onze leider Caroline Van der Plas".

Zelf ziet Schuinder een functie als gedeputeerde in Drenthe niet zitten, maar hij heeft alle vertrouwen in zijn partijgenoten. "Wie dat dan wel gaan worden, ga ik nu nog niet zeggen. Maar we hebben uitstekende kandidaten klaarstaan."

Aan de slag